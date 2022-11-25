Acun Ilıcalı kızları ile Londra'da

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25/11/2022

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Acun Ilıcalı kızları ile Londra'da

Acun Ilıcalı kızları ile Londra'daki Winter Wonderland'ten paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı kızlarıyla beraber çıktığı tatil karesiyle gündeme geldi. Ünlü iş insanı, dört kız çocuğuyla birlikte Londra’da çekilen fotoğraflarını paylaştı. Winter Wonderland'i kızlarıyla gezen Ilıcalı’nın paylaşımına birçok beğeni ve yorum geldi.

Ilıcalı, kızları Banu, Melisa, Yasemin ve Leyla ile Londra’daki ünlü Hyde Park’taki eğlence merkezinde samimi bir poz paylaştı. İşte o kare...

25/11/2022 23:13
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TAGS: Acun Ilıcalı kızları ile Londra’da
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