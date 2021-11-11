Acun Ilıcalı, MasterChef’ten elenen Emre Büber’e hayatının fırsatını sundu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te 11'inci hafta elenen isim Emre Büber oldu. Parkinson hastalığı ortaya çıkan ve bile isteye yarışma esnasında elendiği iddia edilen Emre Büber'in Avusturya biletini aldığı öğrenilmişti.

Avusturya'da büyüyen ancak aslen Konyalı olan Emre Büber gerek kişiliği, gerek mutfak bilgisi, gerek yaptığı yemekleriyle 'ilk beşe girer' denilen bir aşçıydı. Ünlü fenomen Ata Benli'den bu elenmeyle ilgili herkesi kahreden bir iddia geldi. Ata Benli'nin söylediğine göre Emre Büber'e 'parkinson' teşhisi konulmuştu.

İşte ünlü fenomenin o söyledikleri; "Belki biliyorsunuz, Emre'nin hastalığı var. Bu az bir rakam değil. Boyun ve geniz bölgesinden verdiği kilolara dikkat ederseniz görebilirsiniz."

Emre'nin Konya çekimlerinde ailesinin yanına gittiğini ilk ben duyurdum bunun sebebi ise hastalığının tedavisi için ailesiyle görüşmesiydi. Çünkü her gün bu hastalıkla mücadele edip tedavi olacak."

"Arkadaşlar Emre'nin hastalığı Parkinson. Parkinson hastalığını belki biliyorsunuz; sinir hastalığıdır. El titremesi, konuşmada tutukluk, hızla kilo verme bunların belirtisidir."

'ACUN ILICALI DEVREYE GİRDİ' İDDİASI

Emre'nin elenmesine gönlü razı olmayan Acun Ilıcalı, sosyal medyada dolaşan iddiaya göre ona hayatının fırsatını sundu. Ilıcalı'nın yarışmacıya Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde bir iş teklifinde bulunduğu iddia edildi. Avusturya’ya dönmesine gerek kalmayan Emre, bundan böyle hem tedavisini devam ettirip hem de sevdiği işi yapabilecek.

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11/11/2021 09:10