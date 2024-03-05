Acun Ilıcalı net bir şekilde yanıt verdi

Survivor All Star bu yıl da büyük bir heyecanla izleniyor. Survivor’da yarışmacıların birbirleriyle kısasıya mücadele ediyor. Şimdi ise sosyal medyada gündeme gelen hamilelik iddiasına Acun Ilıcalı yanıt verdi.

Hakaretinden fiziksel kavgasına kadar Survivor'daki mücadele bu sezon bambaşka bir boyuta ulaşırken, yarışma hakkında ortaya atılan asılsız iddialar da haliyle gerçek zannedilmeye başlandı.

Survivor All Star yarışmasının iddialı isimlerinden Merve Aydın hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar bulunuyordu.

Merve Aydın'ın baş dönmesi ve mide bulantısı yaşaması üzerine sosyal medyada hamilelik iddiaları yer aldı.

Merve'nin 2 aylık hamile olduğu ve yakın zamanda adadan ayrılacağı iddia ediliyorken Acun Ilıcalı Demet Akalın ve Jess'in konuğu oldu.

Demet Akalın Akalın Acun Ilıcalı'ya "Merve hamile mi?" sorusunu da yöneltti.

Demet Akalın "Merve hamile değil di mi?" deyince Acun Ilıcalı "Değil yok kesinlikle" dedi.