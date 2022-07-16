Acun Ilıcalı sayesinde ünlü olmuştu, Turabi Çamkıran rakip olacak!

Acun Ilıcalı'nın sayesinde ünlü olan, iki kez Survivor şampiyonluğu bulunan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Çamkıran, bir dijital platformdan haber beklediğini, yarışma programı yapacağını açıkladı. Büyük ödülün ise, 10 milyon TL olacağını duyurdu.

Survivor 2014 ve 2015'de mücadele ederek 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce yurt dışında da yarışmalara katılarak şampiyon olan Çamkıran, bu sefer kendi yarışma programını hazırlayacağını söyledi.

Son olarak The Challenge: War of the Worlds isimli yarışmada şampiyon olan Turabi Çamkıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yarışlardan 10,000,000$ daha kazanıp kendi yarışmamı yapacağım."

"Kavga, gürültü, küfür, kıyamet her şey serbest olacak. Düzgün insan ayakları yapanlar ceza alacak. Oylama ile elenen kişi, istediği herhangi birini seçip, son bir eleme oyunu oynayacak, kaybeden eve gidecek" ifadelerini kullandı.

Yarışmada Survivor'ı kazanan isimlerin onur konuğu olacağını söyleyen Turabi, paylaşımlarına şöyle devam etti: "İsteyen bütün Survivor şampiyonları onur konuğu olacak yarışmanın."

"Şampiyonlardan isteyen olursa da yarışmanın yorumcuları olacak. Şampiyonların yorumcu olması kadar güzel bir şey daha olamaz. Zaten anca şampiyon olmuş kişiler nasıl şampiyon olunacağını anlatabilir."

Yarışma için Netflix'le görüşmeye çalıştığını da söyleyen Turabi Çamkıran, "Şu an yarışmaya kimlerin katılmak için mesaj attığını söylesem ortalık yıkılır. Netflix'ten de ses yok."

"Herhalde kredi çekmek için bankalara gidebilirim. Tahmin ettiğimden de erken olabilir bu iş" ifadelerini kullandı. Yarışmayı kendi sunacak olan Turabi, büyük ödülün de 10 milyon TL olacağını duyurdu.

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16/07/2022 19:23