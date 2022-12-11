Acun Ilıcalı, sevgilisi ve kızı ile alışveriş yaptı

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11/12/2022

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Acun Ilıcalı, sevgilisi ve kızı ile alışveriş yaptı

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Ilıcalı, sevgilisi ve kızını yılbaşı alışverişine çıkardı. Yılbaşı öncesinde yoğun gündemine ara verip kızına vakit ayıran Ilıcalı, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sevgilisi Çağla Altunkaya ile kızı Melisa'yı buluşturan Ilıcalı, yılbaşı alışverişi yaptı. Altunkaya ile Melisa'nın samimi halleri kameraya yansıdı.

 Gün boyunca kızıyla vakit geçiren Acun Ilıcalı, sonrasında keyifli bir akşam yemeği ile günü noktaladı.

11/12/2022 15:48
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