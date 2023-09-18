Acun Ilıcalı Survivor 2024 kadrosuna katılan 3 ismi birden açıkladı! Biri MasterChef Türkiye'den...

MasterChef Türkiye All Star'ın final yapmasının ardından yayınlanacak olan Survivor 2024 All Star şimdiden merak konusu oldu. Survivor 2024 kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklanırken yeni sezon izleyiciyi şimdiden heyecanlandırdı.

Şimdiye kadar; Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit, Merve Aydın, Nefise Karatay ve Seda Ocak oldu. Yeni sezonda yarışacak olan 3 yeni isim de Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Survivor'ın 3 önemli ismi Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. 3 yarışmacımıza da başarılar diliyorum"