Acun Ilıcalı Survivor 2024'ün yeni yarışmacısını açıkladı!

Acun Ilıcalı yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak isimleri açıklamaya devam ediyor.

Ilıcalı, son olarak Survivor üç kez yarışan Hakan Hatipoğlu'nun Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.

Acun Ilıcalı, Twitter sayfasında "Yıllardır başarıyla Survivor'ı yorumlayan Hakan, Survivor All Star performansı açıkladığımızda "Ben de orada olmalıyım." dedi ve biz de seve seve kabul ettik. Yorumlarının hayranı olduğum Hakan'ın parkurlardaki performansını merakla bekliyorum ama şu bir gerçek ki Hakan Hatipoğlu…" mesajını paylaştı.

Hakan Hatipoğlu, Survivor macerasına, 2010 yılında Survivor Kızlar ve Erkekler ile başlayıp 2015 Survivor All Star, 2018 Survivor Ünlüler-Gönüllüler ve konuk yarışmacı olarak Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan kadrosunda yer almıştı.