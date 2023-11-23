Acun Ilıcalı Survivor 2024'ün yeni yarışmacısını açıkladı!

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23/11/2023

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Acun Ilıcalı Survivor 2024'ün yeni yarışmacısını açıkladı!


Acun Ilıcalı yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak isimleri açıklamaya devam ediyor.

Ilıcalı, son olarak 2020 yılında sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut'un Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.

Acun Ilıcalı, Twitter sayfasında "Survivor’ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star'da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz." mesajını paylaştı.

23/11/2023 11:20
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TAGS: Acun Ilıcalı, Survivor 2024
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