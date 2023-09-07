Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak ikinci ismi duyurdu!

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor yarışmasının önümüzdeki sene All Star formatında ekrana gelecek olan sezonunun ikinci yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarışmacıya göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.

İKİNCİ YARIŞMACI AÇIKLANDI

Survivor All 2024’ün ikinci yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin Survivor All Star 2024'te yarışacağını açıkladı

"SMS YOK, MEYDAN SENİN!"

Ilıcalı paylaşımında "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım :)" ifadelerini kullandı.

İLK YARIŞMACI NİHAT ALTINKAYA OLMUŞTU

İlk yarışmacının Nihat Altınkaya olacağı açıklanmıştı. Ilıcalı "Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum" ifadelerine yer vermişti.