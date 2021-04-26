Acun Ilıcalı Survivor All Star için teklif giden isimleri açıkladı

Survivor All Star 2022'nin yarışmacılarının kim olacağı merak edilirken Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu

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26/04/2021

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Acun Ilıcalı Survivor All Star için teklif giden isimleri açıkladı

Herkes Survivor All Star 2022'nin yarışmacılarının kimler olacağını merak ederken Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Survivor Panorama programında konuşan Ilıcalı, Survivor All Star 2022 için kimlere teklif gittiğini açıkladı. Acun Ilıcalı, Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa erken girsin. Survivor All Star ünlüler ve Survivor All Star gönüllüler olacak" dedi.

İşte Survivor All Star  teklif giden isimler:

Ogeday

Evrim

Sercan

Seda

Anıl Berk

Elif

Berkan

Sude

26/04/2021 15:59
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TAGS: Acun Ilıcalı, Survivor All Star
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