Acun Ilıcalı Survivor All Star için teklif giden isimleri açıkladı
Survivor All Star 2022'nin yarışmacılarının kim olacağı merak edilirken Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu
26/04/2021
Herkes Survivor All Star 2022'nin yarışmacılarının kimler olacağını merak ederken Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Survivor Panorama programında konuşan Ilıcalı, Survivor All Star 2022 için kimlere teklif gittiğini açıkladı. Acun Ilıcalı, Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa erken girsin. Survivor All Star ünlüler ve Survivor All Star gönüllüler olacak" dedi.
İşte Survivor All Star teklif giden isimler:
Ogeday
Evrim
Sercan
Seda
Anıl Berk
Elif
Berkan
Sude