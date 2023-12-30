Acun Ilıcalı, Survivor'ın maliyetini açıkladı

TV8’in sahibi, televizyoncu Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına konuk oldu. Survivor All Star 2024 ile ekranlara gelmeye hazırlanan Ilıcalı, Survivor’ın maliyetini açıkladı.

“DÜNYADAKİ EN ZOR SURVIVOR’I BİZ ÇEKİYORUZ"

“Bu insanların altı ay boyunca aç sefil şekilde yarışmaları biraz fazla değil mi?” sorusuna yanıt veren Ilıcalı, şöyle konuştu:

“Dünyadaki en zor Survivor’ı biz çekiyoruz. Süre uzun gibi duruyor ama Survivor sportif bir şov aslında. Bir futbol sezonu gibi düşünün. Futbol sezonu nasıl dokuz ay sürüyorsa, Survivor da altı ay sürüyor. Kendi sporumuzu yarattık diyebiliriz. Dünyada böyle bir Survivor uygulaması yok. Yarışmacıların haftalık erzak dışında yemekleri bile kendileri kazanması gerekiyor.”

'KORKUNÇ BİR MALİYET VAR'

Survivor’ın maliyetine de değinen Ilıcalı, “Televizyonculuk açısından altı ay uzun bir süre gibi duruyor ama buna biraz Türkiye’nin televizyonculuk sistemi diyebiliriz. Diziler normalde 45-60 dakika, bizde 130 dakika. Asıl sebep ise Survivor’ın bir sezonluk maliyeti 12-13 milyon dolar. Korkunç bir maliyet var ortada” dedi.