Acun Ilıcalı taburcu oldu

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22/09/2022

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Acun Ilıcalı taburcu oldu

Geçtiğimiz günlerde trafikte motoruyla ilerleyen Acun Ilıcalı, talihsiz bir kaza geçirmişti. Kazada kolu kırılan Acun Ilıcalı, dün ise ameliyat masasına yatmıştı. Şimdi ise Acun Ilıcalı’dan yeni haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun motosiklet kazası geçirdi.

Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklet, İstanbul Sarıyer'de bir otomobille çarpıştı. Kazada Ilıcalı'nın kolu kırıldı ve ameliyatla platin takıldı.

Ilıcalı ve kızı hastaneden taburcu edildi.

Öte yandan Ilıcalı'nın sürücü Recep K.’den şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, Emniyet’te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

22/09/2022 14:58
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TAGS: Acun Ilıcalı taburcu oldu
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