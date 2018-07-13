Acun Ilıcalı'dan dev anlaşma

Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl Çeşme'de ağırladığı Ricardo Salinas ile iş birliği yaptıklarını açıkladı.

Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Meksika’da yaptığımız görüşmeler sonucunda, ülkenin en büyük medya grubu Salinas’la anlaşma yapmanın gururu içindeyiz."

"3 yıl boyunca Azteca 1 kanalının tüm içeriğini Acun Medya üretecek."

"Bize güvenen ve kanalını emanet eden sayın Ricardo Salinas’a ve tüm Azteca medya grubuna teşekkür ediyorum."

"Azteca 1 kanalıyla yeni başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışacağız."