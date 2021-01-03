Acun Ilıcalı'dan Exxen açıklaması

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03/01/2021

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Acun Ilıcalı'dan Exxen açıklaması

Variety dergisinin En Etkili 500 İş insanı listesine giren Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen'in üye sayısı açıkladı.

1 Ocak'ta açılan Exxen platformunun üye sayısını sosyal medya hesabından bir açıklama ile duyuran Ilıcalı, izleyicilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

İşte o mesaj:

3 günde 500 bin üyeyi geçtik. Bize inanan izleyicilerimize çok çok teşekkürler...Çok emek verdik, karşılığını böyle almaktan daha güzel bir şey yok. İyi ki varsınız.

 

03/01/2021 20:45
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