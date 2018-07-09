Acun Ilıcalı’dan Gülse Birsel sürprizi!

Bugüne kadar Star TV ekranlarında yayınlanan Gülse Birsel’in son dizisi Jet Sosyete, bundan böyle TV8’den evlere misafir olacak.

Dizi sektöründe sürpriz olarak değerlendirilen bu transferin arkasında yatan sebebi Milliyet yazarı Sina Koloğlu, kaleme aldı. Koloğlu, transferle ilgili şunları yazdı:

“Jet Sosyete'nin TV8’e neden geçtiğiyle ilgili kulağıma gelen şunlar: ‘Dizinin maliyetleri yüksek. İlk başlarda beklediğimiz izlenme oranı yakalanamadı sonra yavaş yavaş oturdu ve seyircisini oluşturdu. Yine de yeni şartlarımıza uymadığı için ayrıldık…”