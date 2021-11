Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması

Gazete manşetinde Acun Ilıcalı için "futbol delisi" ifadesini kullanırken; Türk iş insanı Hull'le ilgili planlarını anlattı.



Acun Ilıcalı'nın 30 milyon Pound'a kulübü almaya yakın olduğu kaydedilirken; Ilıcalı, Hull ile başarıyı hedeflediğini açıkladı. Acun Ilıcalı'nın röportajından öne çıkanlar şöyle:



Üç ya da dört hafta içerisinde anlaşmanın tamamlanmasını umuyorum. Benim kontrolümde olmayan bazı teknik detaylar var; ancak mevcut yönetim çok yardımcı oluyor ve işbirliğimiz harika ilerliyor.

-24 takımlı Championship'te 17 hafta sonunda 12 puan toplayan Hull City 21. sırada bulunuyor- Uzun zamandır İngiliz futbolunu takip ediyorum, çocukluğumda bazı İngiliz kulüplerinin taraftarıydım ve gerçekten onları takip etmekten mutluluk duyuyordum. Paul Gascoigne ve Gary Lineker'in Tottenham için, Ian Wright'ın Crystal Palace ve daha sonra Arsenal için oynadığını hatırlıyorum.



Championship'teki takımlara baktığımda, City'de bazı şeyler benim ilgili çekti. Diğerlerine finansal anlamda baktığımda City uzak ara öndeydi. İlginç olanı, kulüp İngitere Premier Lig'de yani en üst ligde olduğunda herkes "Hull City kim?" diye soruyordu. FA Cup finalinde Mesut Özil'in takımına karşı oynadığını hatırlıyorum ve onlar için şanssız bir gündü.



Hull'e gittiğimde nasıl hissedeceğimi görmek istedim ve gittiğimde gerçekten insanlardan hoşlandım. İngilizler bana göre çok farklılar ve yabancılara iyi davranırlar, bu sevdiğim bir şeydi.



Hepimiz futbol delisiyiz. Takımın renkleri, sembolü harika ve şehir küçük İstanbul'a benziyor. Boğaz'a sahibiz burada şehrin içinden ırmaklar geçiyor. İstanbul'da köprü (Boğaz Köprüsü), Hull'de de köprü (Humber) var. İkisi de deniz keneranda ve çok fazla benzerlikler var. Hull'de çok iyi bir enerji hissedoiyorum, şehir hakkındaki her şeyden hoşlanıyorum.



Acun Ilıcalı'nın hayatına spor gazetecisi olarak başladığı ve daha sonra televizyon programları yapmaya başladığı kaydedilirken, Türkiye'de televizyon kanalları olduğu hatırlatıldı. Acun Ilıcalı'nın Türkiye'nin en tanınmış yüzlerinden biri olduğu vurgulandı ve yemeğe giderken veya yürürken ona olan yaklaşımın Acun Ilıcalı'ya olan ilgiyi ortaya çıkardığı belirtildi.

Acun Ilıcalı yaşamıyla ilgili olarak, "Hayatım mücadelelerle dolu. Futbol muhabiri olarak başlayıp büyük bir televizyon sahibi olan dünyadaki ilk insanım. Hedeflerime ulaşmanın zevkini yaşıyorum; ancak takım oyunu oynadım, sadece kendimi düşünmedim. Kesinlikle çok iyi bir takımım var. Futbol dünyasına çok yakınım ve bir futbol delisiyim" ifadelerini kullandı.



Acun Ilıcalı son sözleşmeyi imzaladıktan sonra Hull City'deki Allam Ailesi'nin 11 yıldır süren varlığı sona erecek. Son yedi yıldır ise taraftarlar, son sahiplere karşı tepkili. Acun Ilıcalı ise alıncak saha sonuçlarıyla bazı şeylerin düzeleceğini düşünüyor.



Türk iş insanı konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı, "Her şeyden öne başarı yoksa bu taraftarları kızdırır. Başarı yoksa orada dünya futbolundaki gibi kızgınlık olur ve ilişkiler asla düzelmez. Ancak bu sahibin kötü birisi veya başarısız birisi olduğunu göstermez.



Bazen futbola milyarlar harcarsınız ancak hiçbir şey kazanamazsiniçz. Ehab (Allam- halihazırdaki kulübün Mısırlı sahibi) ile iyi bir toplantı yaptık ve telefonda çok fazla konuştuk. Çok profesyonel, açık fikirli, dürüst bir insan. Onunla konuşmamızda, her şeyi açıkça bana anlattı.



Kulüp için yaptıkları çok önemli. Diğer Championship ekipleri ve onların borçlarıyla ilgili çok şey duydum, Derby'ye veya üç ya da dört kulübe baktığımızda batıyorlar. Kulüp Championsmip'e düştükten sonra önemli başarılar elde edemedi. Ancak kulübü iyi yönetti ve hesaplara baktığınızda negatif bir şey görmüyorsunuz.



Külübün puan tabelasında alt sıralarda olmasıyla ilgili olarak da Acun Ilıcalı, "Buraya para kazanmaya veya finansal kazanımlar için gelmiyorum. Ben ve ekibim buraya başarı için geliyoruz. Ruhlarımız sadece başarıyla besleniyor. Başarıdan daha önemli bir şey yok ve her alanda başarılı olmak için hazır olmalısın. Başarılı olmaya çok odaklı olduğumuzu söyleyebilirim. İngiltere'de eğlenmek için kulüp almıyorum, başarı için ölüyoruz ve bu bizim stratejimiz" ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



13/11/2021 09:19