Acun Ilıcalı'dan kızı Leyla'ya: Nice mutlu yaşların olsun

Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa adında dört kız çocuğu bulunan Acun Ilıcalı, yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her an kızlarıyla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.



Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Yılmaz'dan olan kızı Leyla Ilıcalı, 20 yaşına bastı. Ünlü televizyoncu kızının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Acun Ilıcalı, kızına "Canım kızım doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yaşların olsun. Babanı hep gururlandırdın, hiç üzmedin. Allah nice mutluluğu beraber yaşamamızı nasip etsin. Seni çok seviyorum" diye seslendi.