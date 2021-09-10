Acun Ilıcalı'dan 'Leyla ile Mecnun' açıklaması!

Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve TRT 1'de 2011-2013 yılları arasında yayınlanan 'Leyla ile Mecnun', sekiz yıl sonra tam kadro olarak ekrana döndü.

2Acun Ilıcalıdan Leyla ile Mecnun açıklaması

Ali Atay'ın başrolünde yer aldığı, Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanan 'Leyla ile Mecnun', Exxen izleyicisinden yoğun ilgi gördü.

3Acun Ilıcalıdan Leyla ile Mecnun açıklaması

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu dijital platform ile yıllar sonra ekrana dönen ve büyük beğeni toplayan 'Leyla İle Mecnun' dizisinin bu başarısına kayıtsız kalmadı.

"BEKLEDİĞİMİN ÇOK ÜSTÜNDE İZLENME SAYISINA ULAŞTI"

Instagram hesabından bir tebrik mesajı paylaşan ünlü televizyoncu, şu ifadeleri kullandı:

"Leyla ile Mecnun sekiz yıl sonra yine sizlerle buluştu. Bu yola güzel bir hayalle çıktık...

5Acun Ilıcalıdan Leyla ile Mecnun açıklaması

Olağanüstü bir ilgi görerek beklediğimin çok üstünde bir izlenme sayısına ulaştı. Bu muhteşem dizide emeği geçen herkese ve yoğun ilgi gösteren tüm Exxen üyelerine teşekkür ederim. İyi seyirler."

6Acun Ilıcalıdan Leyla ile Mecnun açıklaması

Geçtiğimiz temmuz ayında yakın arkadaşı Esat Yontunç ile dizi setini ziyaret eden Acun Ilıcalı, oyuncularla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

7Acun Ilıcalıdan Leyla ile Mecnun açıklaması

'Leyla ile Mecnun'un oyuncu kadrosunda; Ali Atay, Deniz Işın, Serkan Keskin, Köksal Engür, Ahmet Mümtay Taylan, Cengiz Bozkurt ve Osman Sonant yer alıyor.

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10/09/2021 20:34