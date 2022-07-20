Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı açıklaması

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın önceki gün Bodrum bulunan bir mekânda sözlü olarak kavga ettikleri iddia edilmişti. Çıkan iddialar sonrası bir etkinlikte kameralara yansıyan Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekânda eski eşler Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında nafaka ve kızının kimin yanında kalacağı konusunda gerilim yaşandığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin bir etkinliğine katılan Acun Ilıcalı, gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.

Şeyma Subaşı ile tartıştığı yönündeki iddiayı yalanlayan Ilıcalı, "Bir deli kuyuya taş atmış, kimse çıkaramamış hikayesi oldu. Ses kaydı yok, görüntü yok, hiçbir şey yok

Bir fotoğraf ve ondan çıkan hikaye var. Böyle hikayeler tabi ki de normal. Popülerite bu tip hikayeleri de beraberinde getiriyor.

Tartışmak benim yapımda yoktur. Ne tartıştım ne de gerilim yaşadım. Şeyma bana orada heyecanlı heyecanlı bir şey anlatıyordu. Kavga etmedik, tartışmadık.

Gayet güzel bir sohbet ettik. Zaten 5 dakika görüştük hepsi bu. Şeyma ile hiçbir problemimi yok, kendisi çocuğumun annesidir. Onun her zaman mutlu olmasını isterim" dedi.

Bu habere tepkiniz:



20/07/2022 20:42