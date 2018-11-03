Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’ya jest
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, önceki akşam eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı'yla beraber Kuruçeşme'de gerçekleşen bir doğum günü partisine katıldı. Ilıcalı, mekan çıkışı eşine sürpriz yapmayı da ihmal etmedi.
03/11/2018
Acun Ilıcalı, ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında bu sezon jüri üyesi olarak bulunan Seda Sayan’ın performansı hakkındaki soruya, “Bayılıyorum” yanıtını verdi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ilıcalı, bir çiçekçiden eşi Şeyma Ilıcalı’ya gül demeti aldı. Şeyma, eşinin bu jestine gülleri koklayarak karşılık verdi.