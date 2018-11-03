Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’ya jest

Acun Ilıcalı, ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında bu sezon jüri üyesi olarak bulunan Seda Sayan’ın performansı hakkındaki soruya, “Bayılıyorum” yanıtını verdi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ilıcalı, bir çiçekçiden eşi Şeyma Ilıcalı’ya gül demeti aldı. Şeyma, eşinin bu jestine gülleri koklayarak karşılık verdi.