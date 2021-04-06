Acun Ilıcalı'dan şoke eden açıklama! Batuhan konseyde ağlaması dikkat çekti

Yeni bölüm fragmanında Hanzade'nin gerildiği ekranlara yansıyor. 'Tahammülüm sıfır' diyerek isyan eden Hanzade, "Artık böyle sabah uyandığımda görmek istediğim insan şu an gördüklerim değil" diyerek açıklama yapıyor.

Yarışmacılar daha sonra iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Çağrı'nın oyun sırasında kötü düştüğü görülüyor. Yarışmacılar iletişim oyunundan sonra ada konseyine geliyor. Eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama herkesi şoke ediyor.

Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Survivor'da üzücü bir gelişme yaşandı. Açıkçası beklemediğimiz, ummadığımız şaşırdığımız da bir gelişme." ifadelerini kullanıyor. Batuhan'ın ise konseyde ağlaması görüntülere yansıyor.

Öte yandan geçtiğimiz bölümlerde Ünlüler takımı dört eleme adayı çıkarmıştı. İsmail, Doğan, Batuhan ve Sergen eleme adayı. Yeni bölümde kimin SMS sıralamasında birinci çıkacağı ise merak konusu.

Ünlüler ve Gönüllüler son bölümde ödül oyunu için yarıştılar. Yarışı kazanan Ünlüler takımı tekne ile bir restorana gitti ve eğlenceli anlar yaşadı. Acun Medya ve Survivor 2021 takımı dikkat çeken basketbol oyunu ile izleyicilerin karşısına çıktı. Bu kez Acun Ilıcalı takımına bir dünya yıldızı olan NBA eski oyuncularından Marko Jaric'i dahil etti. İki takımın da başa baş yarışında skor berabere sürdü. Oyunun kazananı 38-39 skor ile Acun Medya oldu.

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06/04/2021 09:34