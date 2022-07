Survivor 2022 All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu, ortalık karıştı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Nisa'nın şampiyonluğunun ardından günlerdir magazin gündeminden düşmüyor. Hal böyle olunca açıklama da gecikmedi. İşte Acun Ilıcalı'dan Survivor ve Nisa açıklaması...

Survivor 2022'de yaklaşık altı ay süren zorlu maratonun ardından gülen taraf Nisa Bölükbaşı oldu. SMS oylamasına göre; çeyrek finalde Ayşe Yüksel'i, yarı finalde Batuhan Karacakaya'yı saf dışı bırakan Nisa, büyük finalde de eski All Star şampiyonu Adem Kılıçcı'yı mağlup etti. 30 Haziran gecesi şampiyonun açıklandığı andan itibaren başlayan tartışmalar hâlen devam ediyor. Sevilen yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, oylamayla ilgili dedikodulara bir kez daha cevap verdi.

GİTTİ OĞLUMUN EMEKLERİ

Survivor Ekstra programına katılan Ilıcalı, Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya'nın "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. 'Oğlumun yine hakkı yenecek' dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri" iddiasına tepki göstermişti.

NİSA, BATUHAN'IN ÜÇ KATI OY ALDI

"Oylamayla ilgili şunu söyleyebilirim; Batuhan'ın hakkı yenmedi" diyen Ilıcalı, "Bunu garanti edebilirim çünkü Nisa, Batuhan'ın üç katına yakın oy aldı. Batuhan'ın annesi 'Hakkımı yendi' diyor, ne hakkı yenmiş? Batuhan'ı severim ama hayatında üç oylamaya girmiş, ikisinde elenmiş. Oğlunun emeğinin çalındığını düşünüyorsa, Nisa'nın oyu Batuhan'ın üç katı. Kim oğlunun hakkını yemiş, neden yesin?" şeklinde konuşmuştu.

HIRS YAPTI, KAFAYI BİRİNCİLİĞE TAKTI

Ünlü yapımcı, "Batuhan çok iyi bir yarışmacı ve Survivor'ı bu kadar hırs yapan arkadaşımız aslında hatayı da hırs yapmasında, kafayı 'Birinci olacağım' diye takmasında arasın. Noterden başka bir kurum yok değil mi? Noter sonucu getiriyor ve biz açıklıyoruz. Sen 10 oylamadan galip çıkarsın da burada elenirsin, o zaman biz de 'Burada enteresan bir şey oldu' diyerek inceleriz. Çıktığın oylama yok, her oylamada elenmişsin. Sonra da 'Hakkım yendi' diyorsun" açıklamasını yapmıştı.

SEYİRCİ NİSA'YI ÇOK SEVMİŞ

Eleştirilerin devam etmesi üzerine konuk olduğu 'Sansürsüz Futbol' isimli programında da SMS oylamasına değinen 53 yaşındaki televizyoncu, şu ifadeleri kullandı:

"O kazanmış, bu kazanmış, bizi ilgilendiren bir konu değil. Oylamayı notere emanet etmişiz, seyirci de oyluyor ki bence mükemmel bir sistem. Her sene söyledim; 'Survivor bir atletizm yarışması değildir, reality şovdur'. Yüzde 50’si ada hayatıdır, yüzde 50’si de performanstır. Bu arada Adem, Nagihan, Batuhan zaten çok oy aldı. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri başarısız değil ki. Nisa niye kazandı? Bunu oturup bir saat konuşmamız lazım, sosyolojik bir konu. Seyirci çok sevmiş. Yarışmacılarla canlı yayın yapıyorum, yorumlarda Nisa yağıyor. Yazılanların 3'te 2'sini okuyamadım o gün. Zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun? Yorumlarda beş tane Nisa, bir başka yarışmacı. Bu kız bir şekilde insanların gönlünü kazanmış. Issız bir adada bir kız, içi dışı tamamen bir."

TÜRKİYE'NİN GÖNLÜNÜ NEDEN KAZANDIM?

All Star şampiyonluğu için 'samimiyet' vurgusu yapan Ilıcalı'nın, programın sunucusuna "Ben de sana soruyorum; ben niye kazandım o zaman Türkiye'nin gönlünü?" sorusunu yöneltmesi dikkat çekti.

