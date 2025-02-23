Acun Ilıcalı’dan Wanda Nara ve L-Gante Açıklaması!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medyada gündeme gelen Wanda Nara ve L-Gante'yi İstanbul'a getirdiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

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23/02/2025

Acun Ilıcalı’dan Wanda Nara ve L-Gante Açıklaması!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medyada gündeme gelen Wanda Nara ve L-Gante'yi İstanbul'a getirdiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Sosyal Medyadan Açıklama

X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden açıklama yapan Ilıcalı, "Bugün ortaya atılan Arjantin'den misafir getirdiğimize yönelik iddialar da bu hafta boyunca hakkımda ileri sürülen birçok iddia gibi tamamen yalandır" ifadelerini kullandı.

"Provokasyon Amaçlı Yayılıyor"

Bu tür haberlerin kasıtlı olarak yayıldığını belirten Ilıcalı, “Provokasyon amaçlı olarak yayılmaya çalışılan bu ve bunun gibi yalanlara itibar edilmemesini rica ederim” dedi.

Son günlerde sosyal medyada sıkça konuşulan iddialar, Ilıcalı'nın, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ve sevgilisi L-Gante'yi davet ettiği yönündeydi. Ancak Ilıcalı, bu söylentileri kesin bir dille yalanladı.

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TAGS: Acun Ilıcalı’dan Wanda Nara ve L-Gante Açıklaması!
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