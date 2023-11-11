Acun Ilıcalı'dan İrlanda kararı

Hull City takımının ardından Shelbourne'e yatırım yapan Acun Ilıcalı, "Shelbourne'de olan yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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11/11/2023

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Acun Ilıcalı'dan İrlanda kararı


Hull City takımının ardından Shelbourne'e yatırım yapan Acun Ilıcalı, "Shelbourne'de olan yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
 

Acun Ilıcalı, İrlanda takımı Shelbourne'den çekildiklerini duyurdu. 

Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İrlanda’nın değerli kulüplerinden Shelbourne'de olan yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık. Bugüne kadar süregelen iş birliği için Shelbourne ailesine teşekkür ederiz.

Futbol alanındaki yatırımlarımızı, yakın zamanda başka bir ülkede hayata geçirmek için planlamalarımız devam etmektedir."

11/11/2023 14:28
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TAGS: Acun Ilıcalı
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