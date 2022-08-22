Acun Ilıcalı’nın Hull City’sine Fenerbahçe’den 3. transfer

İngiltere Championship takımlarından Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den 3. transferini gerçekleştirmek üzere… Allahyar Sayyedmanesh ve Ozan Tufan’ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un kadroda düşünmediği Dimitrios Pelkas’a da imza attırıyor.

Fenerbahçe’deki sözleşmesi uzatılacak olan Pelkas, Hull City’ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak. 2020-2021 sezonu başında PAOK’tan transfer edilen Pelkas, Jesus’un gözüne giremedi. Yabancı oyuncu fazlalığı olan Fenerbahçe ise Yunan kanat oyuncusunu Hull City’ye gönderecek.

YOLU SÜPER LİG’DEN GEÇEN 6. OYUNCU

Sota’nın çalıştırdığı Hull City, Pelkas transeriyle Süper Lig’de daha önce forma giymiş 6. oyuncuyu kadrosuna katmış olacak.

Hull City, Allahyar ve Ozan Tufan’ın dışında Doğukan Sinik, Benjamin Tetteh, Michael Seri ve Estupinan’ı kadrosunda bulunduruyor.

FENERBAHÇE’DEN AYRILAN 12. OYUNCU

Jorge Jesus’un gelişiyle kadroda değişime giden Fenerbahçe, geçen sezonun ardından 11. futbolcuyla yollarını ayırdı. Son olarak Marcel Tisserand’ı Suudi Arabistan’a 3 milyon Euro bedelle gönderen Fenerbahçe, Pelkas’ı da göndererek takımdan 12. futbolcuyla yollarını ayırmış olacak.

Fenerbahçe’den ayrılan isimler şöyle; Berke Özer, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Murat Sağlam, Samatta, Luiz Gustavo, Tisserand, Arda Okan Kurtulan, Kim Min Jae ve Allahyar.

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22/08/2022 15:28