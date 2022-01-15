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Acun Ilıcalı’nın kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, ormanın içine doğru sürüklendi.

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15/01/2022

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Acun Ilıcalı’nın kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Öğle saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana gelen kaza şöyle gelişti:

Acun Ilıcalı’nın özel şoförünün kullandığı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi.


KAZADA YARALANAN OLMADI

Acun Ilıcalı’nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı’nın içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı.

Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Sürücü ve Ilıcalı’nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü.

Yasemin ve Leyla Ilıcalı’nın, Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi. (DHA)

15/01/2022 15:18
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TAGS: Acun Ilıcalı, tatil dönüşü
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