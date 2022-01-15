Acun Ilıcalı’nın kızları tatil dönüşü kaza geçirdi
Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, ormanın içine doğru sürüklendi.
15/01/2022
Öğle saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana gelen kaza şöyle gelişti:
Acun Ilıcalı’nın özel şoförünün kullandığı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi.
KAZADA YARALANAN OLMADI
Acun Ilıcalı’nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı’nın içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı.
Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Sürücü ve Ilıcalı’nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü.
Yasemin ve Leyla Ilıcalı’nın, Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi. (DHA)