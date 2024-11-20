Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanallardaki reklamlar için soruşturma başlatıldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Exxen kanallarında yasa dışı bahse teşvik ve reklam yayınlandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ilıcalı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekrana yansıyan reklamların kanalıyla bağlantılı olmadığını bildirdi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Exxen kanallarında yasa dışı bahse teşvik ve reklam yayınlandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında ve Exxen platformunda yayınlanan karşılaşmalarda Yasa Dışı Bahis şirketlerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla açıldı.

ACUN ILICALI'DAN PAYLAŞIM

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Acun Ilıcalı, "Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur."