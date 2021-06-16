Acun Ilıcalı'nın taktığı saat mi servet mi siz karar verin?

Tam bir saat tutkunu olan Acun Ilıcalı'nın, 52'nci doğum gününde kendisine aldığı saatin fiyatı dudak uçuklattı desek az kalır nitelikte.

Büyük finaline kısa süre kalan 'Survivor 2021' yarışmasının çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un, "Mancini'nin Saatini Takıyor" başlıklı yazısı şöyle:

"Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, düz siyah tişört ve parmak arası terlikleriyle gezse de, pahalı saatlerden asla vazgeçmiyor.

Tam bir saat tutkunu olan, ünlü markaların en özel saatlerini kolunda taşıyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Ilıcalı, geçen yıl haziran başından itibaren fiyatı 2 milyon TL olan kırmızı kordonlu Richard Mille'in RM 35-02 Rafael Nadal modeli takıyordu. Bu haziran başından beri ise kolunu, Richard Mille RM11-04 Roberto Mancini süslüyor.

Sanırım 29 Mayıs'taki 52'nci doğum gününde kendisini bu saatle ödüllendirmiş. Ilıcalı'nın yeni cicisinin fiyatı da dudak uçuklatacak cinsten.

2019'da 189 bin 500 Euro'dan (Bugünkü kurla 1 milyon 950 bin TL) satışa çıkan saatin artık üretimi olmadığı için 'gray market'te teklif usulüyle el değiştiriyor ve bu rakam bir milyon dolara kadar çıkabiliyor.

Acun Ilıcalı yeni saatine ne kadar ödedi bilmiyorum ama araştırdığım sitelerde en ucuzu 700 bin dolardı."

Ilıcalı'nın yeni saati, şu anda devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorilerinden İtalya Milli Takımı'nın teknik patronu Roberto Mancini'nin adını taşıyor.

Bu habere tepkiniz:



16/06/2021 17:54