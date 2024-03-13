Acun Ilıcalı'yı çileden çıkaran kavga!

Survivor yarışmacılarından Yunus Emre, yeni bölümün ardından yeniden gündeme geldi. Survivor 2024 All Star yarışmasında Berna'nın ardından Hakan ile de gerilim yaşayan Yunus Emre, Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı. İşte Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...

Yunus Emre, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star programında Berna'nın ardından Hakan ile kavgaya tutuştu. Yarışmada sık sık aldığı cezalarla gündeme gelen Yunus Emre'nin ada konseyini terk etmesi Acun Ilıcalı'yı çileden çıkarttı. Acun Ilıcalı ada konseyinde "Sen verdiğimiz cezalarla bir türlü uslanmıyorsun. Bu yarışmada eğer kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız" açıklamasında bulunurken gözler Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu? sorusuna çevrildi. İşte Survivor Yunus Emre'nin son durumu...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 58. bölümde gergin anlar yaşandı. Berna, "Sen kime diyorsun ya?" diyerek Yunus Emre'nin üzerine yürürken fiziksel teması engellemeye çalışan Hakan'da kavgadan nasibini aldı. Yunus Emre, Hakan'ı "Çekil şurdan çekil" diyerek uyarınca Hakan ise "Bak benimle doğru konuş" diyerek sinirlendi.

SURVİVOR YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor All Star yarışmasının 58. bölümünde Yunus Emre Özden yeniden adından söz ettirdi. Programda aldığı cezalarla sık sık gündeme gelen Yunus Emre, Berna'nın ardından Hakan ile de kavga etti.

Yunus Emre "Ben burda kaç ceza yemişim onu hatırlamıyorum. İşi gücü bırakıp benimle oynuyorlar. Tutamıyorum kendimi Acun Abi" derken Acun Ilıcalı ise, "Sen verdiğimiz cezalarla bir türlü uslanmıyorsun. Bu yarışmada eğer kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız" açıklamasında bulundu.