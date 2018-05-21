Acun'dan Sema'ya sert tepki: 'Anlayamıyorum!

Survivor dokunulmazlık oyununda Nagihan'a yenilen Sema çatlak olan kolunu bençe vurarak kırdı. Doktor Metin Kuş'un "Pişman mısın?" sorusuna "Değilim" diyerek cevap veren Survivor Sema, oyun sonrasında Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı.

Survivor’ın yayınlanan son bölümü yine soluksuz izlendi. İlk dokunulmazlık oyunu kaybeden gönüllüler takımı ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybedince bu hafta 4 eleme adayı gönüllüler takımından çıktı. Heyecanın hiç eksilmediği dokunulmazlık oyununa damga vuran isim ise Sema oldu. Takımı 9-5 öndeyken Nagihan’la yarışa çıkan Sema, Nagihan’a karşı kaybedince adeta çılgına döndü. Sakatlığına isyan eden Sema elini yarışmacıların oturduğu bençe vurdu.”Kırılacaksan kırıl” diyerek kolunu bençe vuran Sema’ya, doktor Metin Kuş müdahale etti. O anlar kameralara böyle yansıdı.

ACUN’DA SURVİVOR SEMA’YA SERT UYARI

Acun Ilıcalı, Sema'ya “İnsan çatlak ve iyileşmekte olan elini niye kalkıp bu şiddette vurur da, belki bir daha kırar. Bundan sonra bir kez daha böyle bir şey yaşayacak mıyız?” dedi. Sema da, “Onu bilemeyiz” diye yanıtladı.

Sema’nın hareketi sonrasında konuşan Ilıcalı’nın ‘Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Gözümüzün önünde kendine zarar verdin. Eğer bana garanti veremezsem başka bir çözüm bulmam lazım’ sözleri dikkat çekti.

Sema’yı uyaran Ilıcalı, ‘9-6 öndeyken bir takım bir yarışmacı kendisine nasıl bu kadar zarar verebilir. Sağlığınız bizim için çok önemli. Şu anda çok üzgünüm. İnsan çatlak olan elini nasıl böyle vurur ve kırar anlayamıyorum. İlk defa karşılaştığım bir durum. Gözümüzün önünde kendisine zarar veren isim ilk defa oldu. Senden garanti ve söz almak zorundayım. Yoksa başka bir çözüm düşünmem gerekiyor seninle ilgili. Bunu kendime yapılmış da hissediyorum. Eğer bu konuda söz veremezsen başka bir çözüm bulmamız lazım. Kendine zarar vermene izin veremem. Ama sorun ne boyutta onu anlamam lazım. Bir daha bu boyutta bir şey yaşar mıyız? Benim için ruhsal durumun çok önemli. Bununla ilgili net bir şekilde konuşmamız lazım’ şeklinde konuştu.