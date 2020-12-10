Acun'u yıkan ölüm haberi!

Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, yakın arkadaşının ölüm haberiyle sarsıldı.

Ünlü yapımcı, sosyal medya mesajıyla herkesi duygulandırdı. Acun Ilıcalı'nın ABD'de yaşayan arkadaşı Levent Bozkurt, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.

Ünlü televizyoncu, eski dostuna bu paylaşımla veda etti: İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum. Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım... "Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin. Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın." Acun Ilıcalı'nın paylaşımını gören yakın arkadaşı Seda Sayan, "Mekanı cennet olsun" diyerek taziye dileklerinde bulundu.

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10/12/2020 21:26