Ad-Hoc Komite Başkanlığına Sunat Atun atandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.00’de toplandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurul’da ilk olarak sunuşlara yer verildi.

Genel kurulda ilk olarak dün oluşturulan “Borç ilişkilerinde uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini görüşmek üzere oluşturulan geçici (Ad-Hoc) komite başkanlığına UBP Milletvekili Sunat Atun ve başkan vekilliğine de CTP Milletvekili Salahi Şahiner getirildi.

28/01/2020 14:56