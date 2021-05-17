Ad-hoc komite önerisi, hükümetin oylarıyla kabul edildi!

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17/05/2021

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Ad-hoc komite önerisi, hükümetin oylarıyla kabul edildi!

Meclis Genel Kurulu, erken seçim tarihinin belirlenmesine yönelik kurulan özel komitedeki parti temsiliyet sayılarını belirlemek üzere Ad-hoc komite kurulmasına ilişkin UBP’nin önerisini görüşerek oyçokluğu ile kabul etti.

Meclis Genel Kurulu, tartışmalar üzerine verilen 10 dakikalık aranın ardından yeniden toplandı. Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, UBP’nin önerisinin oyçokluğu ile onaylandığını açıkladı.

UBP’nin önergesi, Erken seçim tarihinin görüşüleceği Ah Hoc Komite’nin 3 UBP, 2 CTP, 1 HP, 1 DP, 1 TDP ve 1 de YDP milletvekilinden oluşmasını öngörüyor.

 

17/05/2021 15:58
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