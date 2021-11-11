Ad-Hoc Komitede Başkan Berova

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, UBP-DP koalisyonunun hükümet programını görüşüyor.

Genel Kurulda söz alan muhalefet partilerinin başkanları, hükümet programında yer alan hedeflerin 2,5 ayda hayata geçirilemeyeceğini belirterek, hükümeti “inandırıcı olmayan vaatler vermek”, “samimi ve ciddi olmamakla” suçladı. TDP, HP ve CTP genel başkanları hükümet programına ret oyu vereceğini belirtti.

Hükümet programı üzerindeki görüşmeye geçilmeden önce komite üyeleriyle ilgili değişiklik tezkereleri okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

KOMİTE BAŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK

Buna göre, Faiz Sucuoğlu’nun başbakan olmasıyla boşalan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne başkan olarak UBP milletvekili Menteş Gündüz; Sunat Atun’un Ekonomi ve Enerji Bakanı olmasıyla boşalan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi başkanlığına da UBP milletvekili Hasan Taçoy atandı.

AD-HOC KOMİTEDE BAŞKAN BEROVA

Öte yandan Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki karma oy sisteminin kaldırılması veya değiştirilmesi için oluşturulan Ad-Hoc Komitenin Başkanının UBP milletvekili Özdemir Berova, Başkan Yardımcısı’nın ise CTP milletvekili Fazilet Özdenefe olduğu genel kurulun bilgisine getirildi.

Bakanlar Kurulu listesinde yer alması gereken Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ifadesinin sehven Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak yazıldığı, ibarenin Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı düzeltildiği de Genel Kurul!un bilgisine getirildi.

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11/11/2021 13:42