AD-HOC Komiteye CTP, HP ve TDP Görevlendirme Yapmadı

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14/06/2021

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AD-HOC Komiteye CTP, HP ve TDP Görevlendirme Yapmadı

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda "Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişiklilerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere" geçici ve özel ad hoc komite üyelerin saptanmasına yönelik karar oy birliğiyle kabul edildi.

CTP, HP ve TDP’nin “sürecin hukuka, Anasaya’ya ve Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğu” gerekçesiyle görevlendirme yapmadığı komitede, UBP’den 3, DP ve YDP’den 1’er milletvekili görev yapacak.

Cumhuriyet Meclisi genel kurulunun bugünkü toplantısında ilk olarak, Meclis Başkanlığı Divanı’nın, Seçim Tarihini Belirlemek Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Ad Hoc Komite üyelerin saptanmasına yönelik karar bilgiye sunuldu. 

Komitede UBP’den Sunat Atun, Özdemir Berova, Menteş Gündüz; DP’den Serdar Denktaş, YDP’den Bertan Zaroğlu görev yapacağı açıklandı. Genel kurul daha sonra CTP Grup Başkan Vekili Fazilet Özdenefe ile HP Grup Başkan Vekili Jale Refik Rogers’ın Meclis Başkanlığı’na sundukları ad-hoc komiteyle ilgili yazı okunmasıyla devam etti. Yazıda, “ad hoc komitenin üyelerinin belirlenmesine ilişkin süreçte hukukun, Anayasa Mahkemesi’nin ve Meclis İç Tüzüğü’nün ihlal edildiği” gerekçesiyle üye görevlendirilmediği kaydedildi.

14/06/2021 16:47
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TAGS: AD-HOC Komiteye, CTP, HP, TDP, meclis, seçim
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