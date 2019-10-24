'Gençlik Festlivali' renkli etkinliklerle devam ediyor

Gönyeli Gençlik Festivali kapsamında bu akşam Mr. Joker’in performansı ile başlayacak etkinliklerde Grup Frekans, Ahmet Evan ve Fikri Karayel sahne alacak.

Etkinlikler çerçevesinde dün akşam da Dj Haşim Volkan performans sergilerken gecenin finalinde ise sevilen ses sanatçılarında Lütfiye Özipek konser verdi.

Gençlik Festlivali” yarın akşam Türkiye’nin sevilen ses sanatçılarından Sertab Erener konseri ile sona erecek.

(BRT)

24/10/2019 10:45