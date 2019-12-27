Vision Cyprus Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Akıncı'yı ziyaret etti

Kıbrıs Türkünün yurt dışında tanıtılması yönünde lobicilik faaliyetleri yapmak amacıyla yaklaşık 6 ay önce kurulan Vision Cyprus Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulunarak, amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Vision Cyprus Derneği Başkanı Oğuz Can, Asbaşkanı Dengiz Kürşat, Yönetim Kurulu Üyeleri Hazar Arman, Nafi Caba Caba ve Yunus Bozkanlı’nın yer aldığı görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da hazır bulundu.

27/12/2019 16:20