California'daki yangınlarda can kaybı 83'e yükseldi

ABD'nin California eyaleti Butte Bölge Şerifi Kory Honea, 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 83'e çıktığını açıkladı.

Honea, yağış nedeniyle arama çalışmalarının aksadığını ifade etti.

Yangında yaklaşık 600 kişiden hala haber alınamadığı, en az 13 bin 500 evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

California'nın kuzeyinde 8 Kasım'da başlayan yangın eyalet tarihinin en ölümcülü olarak nitelendiriliyor.

Trump'tan yangın bölgesine ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde California'nın Malibu ilçesine giderek, incelemelerde bulundu.

NASA uzaydan fotoğrafladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, California eyaletinin kuzeyinde ve güneyinde etkili büyük ölçekli orman yangınlarını aynı karede gösteren bir uydu fotoğrafı yayımladı.

NASA'nın internet sitesinde yayımlanan fotoğrafta eyaletin kuzeyindeki Paradise şehri yakınında başlayan Camp yangını ile güneydeki Malibu şehri çevresinde etkili olan Hill ve Woolsey yangınının yol açtığı duman bulutları uzaydan görülebiliyor.

Ünlü isimlerin de evi zarar gördü

Güneydeki yangında evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasında oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler bulunuyor.

Kaynak: AA, REUTERS