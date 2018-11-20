Kuzey Kore, sınırdaki 10 nöbet noktasını imha etti

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin iki ülke arasında eylül ayında varılan mutabakat çerçevesinde DMZ'deki 10 nöbet noktasını imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, imha planıyla ilgili Güney Kore'yi pazar günü haberdar etmesinin ardından Kuzey Kore'nin, bugün yerel saatle 15.00 sularında nöbet noktalarını imha ettiği bilgisi yer aldı.

'TARİHSEL AÇIDAN DEĞERLİ OLAN' İMHA EDİLMEDİ

Kuzey ve Güney Kore'nin daha önce, DMZ'deki 11'er nöbet noktasını yok etme konusunda anlaşmaya vardığı ancak sonra tarihsel açıdan değer taşıyan birer tanesini muhafaza etme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Bakanlık, geçen ay sonunda, Kuzey Kore ve Birleşmiş Milletler komutası ile Koreler arasında, gerilimi azaltma, istenmeyen çatışmaları önleme ve ortak güveni inşa etme amacıyla varılan mutabakat çerçevesinde DMZ'de Ortak Güvenlik Alanı'ndaki nöbet noktaları ile silahlı askerleri ve ateşli silahları geri çekme çalışmasının sona erdiğini açıklamıştı.

KORE'LER ARASI YAKINLAŞMA

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı.

Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.