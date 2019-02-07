Pakistan'da son 48 yılın en yoğun kar yağışı

Su kıtlığıyla karşı karşıya olan Pakistan, son 48 yılın en yoğun kar yağışını aldı.

AA muhabirine konuşan Hayber Pahtunhva eyaletinin Sulama Departmanı yetkilisi Abdul Vali Yusufzay, ülkenin kuzeyi ve dağlık bölgelerine rekor seviyede kar yağdığını söyledi.

Son 48 yılın en yoğun kar yağışının görüldüğünü belirten Yusufzay, "Son bir ayda dağlık bölgelere ve ülkenin kuzeyine rekor seviyede kar yağdı. Bazı yerlerde kar yüksekliği 2 metreyi buldu." dedi.

Yusufzay, yağmur ve kar yağışlarının su seviyesini yükseltmesinin yanı sıra kuraklığın yaşandığı ormanlık bölgelerde de riski azalttığını kaydetti.

Pakistan Başbakanı İmran Han da "Allah'ın lütfu" olarak değerlendirdiği yağışlarla ilgili açıklama yapmış ve "Yağmurlar su kaynaklarındaki su seviyelerini yükseltecek, kar yağışları ise eriyerek nehir ve barajlarımıza karışacaktır." demişti.

2025'TE KITLIK BEKLENİYOR

Pakistan Su Kaynakları Araştırma Konseyi (PCRWR), temmuz ayında su kaynakları açısından İndus Nehri ve yağışlar dışında çok az alternatifi bulunan Pakistan'ın, 2025'te su kıtlığı yaşayabileceği tahmininde bulunmuştu.

İndus Nehir Sistemi Otoritesi (IRSA) ve Pakistan Meteoroloji Departmanı, yaz boyu aşırı sıcaklarla mücadele eden ülkede su sorununun sonbahardaki muson ve mevsim yağmurlarıyla çözüleceğini belirtse de ülke yeterince yağış almamıştı.

Öte yandan, muson yağmurlarında da son yıllarda düşüş gözlemleniyor. Pakistan Meteoroloji Departmanının açıkladığı verilere göre, 2017'de muson yağmurları ortalamanın altında kalırken, 2018 kışı boyunca görülen yağışlar da ortalamanın yarısından daha az olarak kayıtlara geçmişti.

Kurum, yağış oranlarının her geçen yıl düşeceği öngörüsünde bulunuyor.



