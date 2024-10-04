“ADA 74” 12 ay kesintisiz yük ve yolcu taşıyacak

ANTSO Denizcilik, bünyesine kattığı “Ada 74” gemisiyle, Anamur ile Girne arasında hava koşullarından etkilenmeden 12 ay kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığına başlayacağını duyurdu.

ANTSO Denizcilikten yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Denizcilik (KTD) ile imzalanan anlaşmayla, ANTSO Denizcilik işletmeci ortak olarak “Ada 74” gemisini Anamur ile Girne arasındaki seferlerde işletecek.

-Seferler kasım ayında başlıyor

ANTSO Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, seferlerin kasım ayında başlayacağını ifade etti.

Tuna, açık denizde sadece yolcu taşıyan deniz otobüslerinin denizcilik kuralları gereğince 12 metrelik dalga sınırına takılmasından dolayı 1 Ekim itibariyle seferlerin durdurulduğunu belirtti.

Tuna, bu yüzden bu projeye katkılarından dolayı Yücelen Vakfı ve Kıbrıs Türk Denizcilik (KTD) şirketine teşekkür ederek, şöyle devam etti:

“Denizcilik kurallarına uygun olarak şimdi 12 metrelik dalga sınırına takılmayan daha büyük bir gemi ile yolumuza devam ediyoruz. Kıbrıs Türk Denizcilik şirketine ait Ada 74 adlı gemiyle artık yaz kış demeden, dalgalardan etkilenmeden Anamur Girne arasında yük ve yolcu taşıyacağız. Böylelikle Kıbrıs’taki kardeşlerimiz, Anamur ve çevresinde sabah hasat edilen ürünlere saatler içerisinde kavuşacaklar.”

Tuna, Yücelen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen ile yaptıkları çalışmaların hem bölge hem de KKTC halkının refahına katkıda bulunduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tuna, şöyle devam etti:

“RORO-ROPAX gemisiyle 12 ay, 1 Nisan-1 Ekim 2025 döneminde bu gemiye ek olarak sadece yolcu taşıyan deniz otobüsünü de devreye alarak çift hatlı bir köprü kuracağız. Yeni ulaşım köprüsü sayesinde hem KKTC hem de Anamur ve çevresindeki 8 ilin özellikle üniversite öğrencileri ve ailelerinin ulaşımı ve ticari lojistik hizmetleri daha kaliteli ve hızlı hale gelecek. ANDO seferlerinden yararlanmak isteyenler www.antsodenizcilik.com web sitesinden ve ANTSO Denizcilik sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruları takip ederek seyahatlerini planlayabilirler.”