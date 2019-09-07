‘Ada Cimnastik’ salonunu bugün açıyor

Tüm sporların anası olarak görülen ve alt yapı açısından kritik öneme sahip olan cimnastik sporunun son dönemde ülkemizde atağa geçmesinin ardından hem cimnastik sporunun ülkemizde gelişmesini sağlamak hem de çocukların küçük yaşlarda sporu sevdirmek için yatırımlar devam ediyor.

Lefkoşa’da ve Girne’de yaklaşık 4 yıldır cimnastik sporunu ülkeye sevdirmek adına hizmetlerini sürdüren Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği, Lefkoşa’da Gençlik Gücü Spor Kulübü’nde hayata geçirdiği yeni salonu ile hizmet kalitesini artırarak spora katkı yapmaya devam ediyor.

Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği, ülke sporu için yaklaşık yüz bin Türk Liralık yeni yatırım ile gerek altyapı gerekse yarışmacı sporcu yetiştirmek adına yeni salonunda çalışmalarını sürdürmeye başladı.

Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği’nin Gençlik Gücü Spor Kompleksi içerisinde hayata geçirdiği cimnastik salonunun resmi açılışı bugün saat 18.00'de yapılacak.

100’ü aşkın sporcusu bulunan dernek, açılışta tüm yaş gruplarında gösteriler sunacak. Açılışta çocuklar hünerlerini sergileyecek.

“Amaç ülke sporuna hizmet”

Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği’nden yapılan açıklamada ana amaçlarının ülke sporuna hizmet olduğu ifade edilirken, tüm sporların altyapısına katkı yapan cimnastik sporunu ülkede çocuklara sevdirmek adına çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Topal: Tüm sporların atası cimnastik

Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği Başkanı Mehmet Topal açıklamasında açılışa tüm velileri ve halkı davet ederken, cimnastik sporunun çocukların fiziksel gelişimine oldukça etkili olduğunu kaydetti. Çocukların özgüven gelişimi ve fiziksel yeteneklerinin hızlandırılması adına cimnastik sporunun ciddi bir etkisi olduğunu kaydeden Topal, tüm velileri çocukları Cimnastik sporu ile tanıştırmaya davet etti.

3 bölgede hizmete devam

Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği yaklaşık 4 yıldır ülkenin 3 bölgesinde hizmet veriyor. Lefkoşa’da yeni salonunda, Girne’de Doğa Koleji Salonu’nda ve Güzelyurt’ta ise Renkli Düşler Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nde çocuklara cjimnastik eğitimi veriyor.

Tecrübeli ve işinin ehli antrenörler

Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği kadrosunda tecrübeli ve eski milli takım sporcuları olan antrenörleri barındırıyor. Sertuğ Topal ve yıllardır kız milli takım antrenörlüğü yapan Ayten Kasap Topal’ın önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar ile çocuklar cimnastik sporunu emin ellerde öğreniyor.

Anne çocuk grubundan bütün yaş gruplarına eğitim veriliyor

Lefkoşa-Girne-Güzelyurt bölgelerinde birçok grupla hizmet veren Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği deneyimli antrenör ve asistan kadrosu ile hizmetini sürdürüyor.

Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği’nde hizmet veren antrenörler ve asistanlar şöyle: Ayten Kasap Topal, Sertuğ Topal, Ayçin Çörekcioglu, Meliz Deral, Irmak Demirtaş, Laren Hastunç ve Eylül Gelen.

Dernek, anne ve çocuklarının beraber katılabileceği derslerin yanı sıra yetişkinlere de jimnastik eğitimi veriyor.