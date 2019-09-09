Ada Cimnastik yeni yerinde hizmette

Tüm sporların anası olarak görülen ve alt yapı açısından kritik öneme sahip olan cimnastik sporunun son dönemde ülkemizde atağa geçmesinin ardından hem cimnastik sporunun ülkemizde gelişmesini sağlamak hem de çocukların küçük yaşlarda sporu sevdirmek için yatırımlar devam ediyor.

Lefkoşa’da ve Girne’de yaklaşık 4 yıldır cimnastik sporunu ülkeye sevdirmek adına hizmetlerini sürdüren Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği, Lefkoşa’da Gençlik Gücü Spor Kulübü’nde hayata geçirdiği yeni salonunu hafta sonu yapılan açılışla hizmete açtı.

Cumartesi günü saat 18.00’de gerçekleştirilen açılışa Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgen, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu da katıldı.

Bir çok velinin de katıldığı muhteşem açılıştı konuşmalar yapıldı, ardından ise kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Kurdele kesiminin ardından ise cimnastikçi çocuklar gösterilerini yaptı.

Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği, ülke sporu için yaklaşık yüz bin Türk Liralık yeni yatırım ile gerek altyapı gerekse yarışmacı sporcu yetiştirmek adına yeni salonunda çalışmalarını sürdürmeye başladı.

Gençlik Gücü Spor Kompleksi içerisinde bulunan salona Mazhar Choudry İkbal Salonu ismi verildi.

“Ülke sporuna hizmet”

Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği Başkanı Mehmet Topal açılışta yaptığı konuşmada, salonun açılması için katkıda bulunan herkese teşekkürlerini sunarken derneğin amacının ülke sporuna katkı olduğunu ifade etti.

Topal konuşmasında tüm sporların anası olarak gösterilen cimnastik sporunun ülke sporunun gelişmesinde kritik olduğunu kaydederek Ada Cimnastik Spor İhtisas Derneği olarak bundan sonra da ülke sporune katkıya devam edeceklerini söyledi.

Sapsızoğlu: Gurur duyduk

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise yaptığı konuşmada Ada Cimnastik’in antrenörleri olan Ayten Kasap Topal ve Sertuğ Topal’ın uzun yıllardır bu spora gönül verdiğini ifade ederek küçük yaştan beridir bu sorun içerisinde olan gençlerin böyle yatırımları hayata geçirmesinden ötürü gurur duyduğunu söyledi. Sapsızoğlu konuşmasını hayırlısı olsun dilekleriyle sonlandırdı.

Özbilgehan: Bölge için önemli

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ise hem spora hem de bölgeye çok şey katacak salonun ülke sporu için önemli olduğunu söyledi. Özbilgehan, cimnastik sporunun son dönemde trendde olduğunu kaydederek bundan sonraki süreçte de spora yatırımlara desteklerinin olacağını söyledi.

İkbal: Desteğimiz devam edecek

Gençlik Gücü Spor Kulübü Fahri Başkanı Mazhar İkbal da konuşmasında spora 27 yıldır katkı yaptıklarını ifade ederek geçmişte hep futbola destek verdiklerini söyledi. Futbolun yanı sıra diğer spor dallarına da bundan sonra desteklerinin olacağını kaydeden İkbal, Ada Jimnastik’e hayırlısı olsun dileklerini iletti.

Tecrübeli ve işinin ehli antrenörler

Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği kadrosunda tecrübeli ve eski milli takım sporcuları olan antrenörleri barındırıyor. Sertuğ Topal ve yıllardır kız milli takım antrenörlüğü yapan Ayten Kasap Topal’ın önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar ile çocuklar cimnastik sporunu emin ellerde öğreniyor.

Anne çocuk grubundan bütün yaş gruplarına eğitim veriliyor

Lefkoşa-Girne-Güzelyurt bölgelerinde birçok grupla hizmet veren Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği deneyimli antrenör ve asistan kadrosu ile hizmetini sürdürüyor.

Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği’nde hizmet veren antrenörler ve asistanlar şöyle: Ayten Kasap Topal, Sertuğ Topal, Ayçin Çörekcioglu, Meliz Deral, Irmak Demirtaş, Laren Hastunç ve Eylül Gelen.

Dernek, anne ve çocuklarının beraber katılabileceği derslerin yanı sıra yetişkinlere de jimnastik eğitimi veriyor.