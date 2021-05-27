Ada genelinde vakalar düşüşte

Haber Kıbrıs-Özel

Ada genelinde koronavirüs vakalarında düşüş yaşanıyor. Kıbrıs'ın iki tarafında da taburcu sayıları artarken, koronavirüse yakalananların sayısında azalma var.

KKTC’de 7,417 testten yüzde 0,24 pozitiflik oranıyla 17'si yerel 18 pozitif vaka belirlendi. 28 kişi taburcu edildi. 18 kişi pandemi hastanesinde tedavi görüyor. 1 hasta ise yoğunbakımda.

Güney'de ise 69 vaka tespit edildi ve uzun zamandan sonra ölüm yaşanmadı. 95 kişi hastanede tedavi görürken, 35 kişinin durumu ağır. 22 hasta ise solunum cihazına bağlı.

41.776 PCR ve hızlı testlerden tespit edilen pozitif oranı ise yüzde 0.17 oldu.

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27/05/2021 09:14