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Ada genelindeki Akdeniz Foku sayısı 19’a yükseldi

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05/01/2022

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Ada genelindeki Akdeniz Foku sayısı 19’a yükseldi

Son günlerde Ay. Napa civarında 4-5 yeni Akdeniz foku (monachus monachus) tespit edilmesi ile Ada genelindeki Akdeniz foku sayısının 19’a yükseldiği bildirildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre Akdeniz foku popülasyonundaki bu artışı Güney Kıbrıs Balıkçılık Dairesi Başkanı Melina Marku açıkladı.

Marku, Akdeniz foklarının üreme mevsimi olduğuna, yavrularının yüzmeyi ve avlanmayı annelerinden öğrendiğine ve annelerin, insanlar tarafından rahatız edildiğinde yavrularını terk ettiğine dikkat çekerek halktan, fokları fotoğraf çekmek vb. gerekçesiyle rahatsız etmemelerini istedi.

05/01/2022 13:17
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