Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi'nin İlk Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Kadın emeğini ön plana alarak; kadının sosyal ve ekonomik anlamda güçlü bir birey olarak ilerlemesini hedef alan; yerli üretimin, kadın eliyle güçlenmesini amaçlayan ‘ Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi' ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Genel Kurulun açılışında konuşan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Antik Mağusa Vakfı Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, 2019 yılından beridir kurulmasına destek verdikleri kooperatifin çalışmalarını tamamladığını, kadın girişimcilerin sayılarının artması ve kadına emeğinin ön plana çıkarılması için bu kooperatifin kurulduğunu belirtti. Ülkemizde yalnızca 3 adet kadın kooperatifin bulunduğunu belirten Canaltay, ümitlerinin bu sayının daha da artması olduğunu vurguladı.

Bir ülkenin ekonomik kalkınması için girişimcilik yapısının önem taşıdığını ifade eden Canaltay, girişimciliğin önünün açılması yönünde atılacak adımların da ülke açısından çok önemli olduğunu belirtti.

1'inci derece Kooperatif Başmüfettişi Hediye Soyer de, kooperatifciliğin önemi ve amaçlarına değinerek, Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi ile ilgili olan maddeleri üyelerin oylamasına sundu. Oylamaya sunulan maddeler üyeler tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Genel kurulda daha sonra yönetim kurulu ve başkanlık seçimine gidildi. Tek aday olan Bilge Kanlı ve yönetim kurulu ekibi oybirliğiyle seçilerek, görevine başladı.

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08/04/2023 16:17