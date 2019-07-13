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Ada kayboldu

Pakistan açıklarında altı yıl önceki depremin ardından ortaya çıkan adanın yok olduğunu, uydu fotoğrafları gösterdi

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13/07/2019

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Ada kayboldu

Pakistan'ın Gvadar kenti açıklarında 2013 yılında  yaşanan deprem sonrası oluşan Zalzala Koh adasının uydu fotoğraflarında  görülememesi sonucu kaybolduğu anlaşıldı.

Ülkenin güneyindeki Belucistan ve Sindh eyaletlerini vuran 7.7  şiddetindeki depremin ardından Gvadar kenti açıklarında uzunluğu 40, genişliği  90, yüksekliği ise 20 metre olan oval bir ada oluşmuştu.

Çamur püsküren bir volkanımsı yapı tarafından oluşturulduğu belirlenen  adaya, "Deprem kuyusu" anlamına gelen "Zalzala Koh" adı verildi. Pakistan Ulusal  Okyanus Araştırmaları Enstitüsü (NIO), Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın  (NASA) sağladığı uydu görüntülerinde adanın görülmemesi sonrası adanın  kaybolduğunu açıkladı.

NIO eski direktörü Asıf İnam, yaptığı açıklamada bu tarz adacıkların  depremlerde oluşsa bile 6 yıl yaşamasının beklenmediğini belirterek, "Bu  kıyılarda çamur adalarının tarihi çok geriye gidiyor. Örneğin; 1945 Makran  depreminde de 4 tane böyle ada oluşmuştu. Zalzala Koh ile o 4 adacık aynı  özelliklere sahip. Aynı bölgede 1999-2013 yılları arasında 3 ada daha oluştu."  dedi.

Pakistan'ın Umman Denizi kıyısında bu adacıkların oluşum sebebi olarak  deniz tabanı altındaki metan gazı gösteriliyor. Araştırmalara göre metan gazı,  çıkış bulduğu anda üzerindeki çamuru da kaldırarak kubbe şeklinde bir oluşum  meydana getiriyor. Bu oluşum bazen deniz seviyesine yükselerek küçük adacıklar  olarak gözüküyor.

Bu oluşumların su üzerine tam anlamıyla çıkmaması ise bazen deniz  kazalarına sebep oluyor. 

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TAGS: Ada kayboldu, haber, kıbrıs,
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