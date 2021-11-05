Ada Kent Üniversitesi Diş Polikliniği açılacak

Ada Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. ve 2. Sınıf öğrencileri için Pazartesi günü Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlenecek. Törende ayrıca Diş Polikliniği’nin hizmete açılışı da yapılacak.

Diş Polikliniği’nde; 4 ve 5. sınıf öğrencileri öğretim üyeleri eşliğinde katlı sunacak.

ÖNEMLİ BİR HİZMET

Üniversiteden yapılacak açıklamada, ‘’Ada Kent Üniversitesi Diş Polikliniği’nin açılmasıyla birlikte özelde Gazimağusa ve bölge halkına, genelde ise KKTC halkına kaliteli uygun fiyatlarla ağız ve diş sağlığı hizmeti verecektir’’ denildi.

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05/11/2021 11:37