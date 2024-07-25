“Ada Kıbrıs İletişim Kampanyası” lansmanı gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katıldığı lansman, Lefkoşa’da tarihi Büyük Han’da yer aldı.

Lansman da konuşan, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’deki herkesin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmesini istediklerini söyleyerek, amaçlarının Türkiye’nin her köşesine ulaşmak ve Türkiye’den gelen turist sayısını arttırmak olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, ‘Ada Kıbrıs’ın hedefinin Anavatan’da yaşayan herkes için uygun fiyatlı tatil imkanı sunmak olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, “Bizler Kuzey Kıbrıs’a bu güne kadar gelmeyen Türk halkına ‘Ada Kıbrıs’ı anlatmayı değil yaşatmayı istiyoruz. İlk çeyrekte %41 olan turizm artışının ADA KIBRIS projesiyle birlikte yıl sonuna kadar %100 artmasını bekliyoruz. Bu artış, uçak şirketlerinin mevcut seferlerine ekleri, yeni uçak firmalarının eklenmesi ve Anamur üzerinden yeni başlayan feribot seferleriyle gerçekleşecektir” dedi.

Türkiye Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı etkinlikte yaptığı konuşmada projenin önemine işaret etti.

Yazgı, ADA KIBRIS projesini iki kardeşin beraber ortak yol yürümesi olarak gördüklerini, bu tanıtımla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir stratejiye gittiklerini söyledi.