Ada Pass denetim mekanizması ve aşıyı teşvik edicidir

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Haber Kıbrıs Web TV’deki Günaydın Haber Kıbrıs programında önemli açıklamalarda bulundu. Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Deren Oygar, aşılar ve Ada Pass uygulaması hakkında konuştu.

“Yüzde 55 civarında çift doz aşı yapıldı”

Deren Oygar, KKTC’de yüzde 55 civarında çift doz aşı yapıldığına dikkat çekerek, 80-100 bin aşı ile sürü bağışıklığı için uygun görülen yüzde 70 oranına ulaşabileceğini söyledi. Deren Oygar, ellerinde şu an Sinovac ve Astra Zeneca aşılarının önemli bir miktarda olduğunu belirterek, Johnson and Johnson aşılarının bittiğini, az kalan Biontech aşılarının da gelmesi için girişim yaptıklarını kaydetti.

“Gezici aşılama ile ilgili çalışmalarımız var”

Gezici aşılama ile ilgili çalışmaları olduğunu anlatan Oygar, “Pilot bölge çalışmaları yaptık. Sivil Toplum örgütleri de bize destek verecek. Gezici aşılama ekibi gönderdiğimiz yerlerde aşı rağbet görmedi. Sağlık ocağı olmayan köylere göndermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“80 bin aşı kaydı üzerinde düzeltme yapıldı”

Ada Pass uygulamasının 6 Eylül’den itibaren tüm ülkede zorunlu olacağına vurgu yapan Oygar, “Ada pass uygulamasında aşı kayıtlarının girişlerinde sıkıntılar olmuştu. Düzeltmeler için izdihamlar yaşandı. Bu nedenle aşı yapılan yerlere düzeltme yetkisi verildi. 80 bin aşı kaydı üzerinde çalışma ve düzeltme yapıldı” dedi.

“Ada Pass denetim mekanizmasıdır”

Ada Pass uygulamasının sürdürülebilir olması için işletmelere büyük iş düştüğünü dile getiren Oygar, “Bu uygulama denetim mekanizması ve aşıyı teşvik edicidir. Bu uygulamaları uygulayan ülkelerde bulaşın azaldığı görülmüştür. Yurtdışına açılabileceksek sistemimiz tamam olmalı. Ercan Havaalanı’nda da 6 Eylül’de uygulanmaya başlayacak. Geçişler da hızlı olacak” diye konuştu.

“Ada pass ile HES uyumlaştırılacak”

Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin HES uygulamasını kabul ettiğinin hatırlatılması üzerine Oygar, “Ada Pass uygulaması Türkiye’deki HES uygulaması ile uyumlaştırılması çalışmaları sürüyor. Böylece HES ile birlikte Ada Pass uygulması yurtdışında da kullanılabilecek. AB bize kod vermeyi kabul etmemiş Güney Kıbrıs üzerinden hareket edilmesi istenmişti. Avrupa’daki sisteme Türkiye üzerinden entegre olunabilecek” dedi.

“Hastalığı geçirenler sistemde yeşil görülecek”

Koronavirüs hastalığını geçirenlerin sisteme işlenmesinde sorun yaşandığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Oygar, “Son 6 ay içinde Koronavirüs hastalığını geçiren hastalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu kişiler de sisteme dahil edilecek. Bu kişiler sistemde yeşil olarak gösterilecek” ifadelerini kullandı.

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03/09/2021 11:47